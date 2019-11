Reaprender a contar histórias na era da opinião

Ponta Delgada, São Miguel, Açores. — Estou aqui a convite de um festival de literatura, Arquipélago de Escritores, organizado por Nuno Costa Santos com Hugo Gonçalves. A minha função é falar da Europa, atual e passada, dos seus problemas e das suas soluções. Alguém me pergunta sobre o colapso do estado de direito na Europa de Leste. Eu conto uma história. Refugiados. Outra história. Crise da ideia de Europa. Mais uma história. Pode ser a história de Átila, de Hannah Arendt ou de Damião de Góis. Mas não são teses, máximas ou proclamações. São sempre histórias.

Continuar a ler