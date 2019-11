PSD questiona Governo sobre atrasos nos ordenados dos bombeiros

O Grupo Parlamentar do PSD vai entregar esta segunda-feira na Assembleia da República uma pergunta ao Governo em que o questiona sobre novos atrasos no pagamento dos honorários aos bombeiros Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Na pergunta, destinada ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o PSD diz que, após ter questionado o Governo sobre a falta de pagamentos dos honorários devidos aos bombeiros relativamente ao mês de Setembro, “eis que o Governo, e em particular o Ministério da Administração Interna, persiste no atraso dos pagamentos aos homens e mulheres que integram o DECIR, não tendo ainda procedido ao pagamento do mês de Outubro”.

Os sociais-democratas lembram que o DECIR de 2020 previa a participação no dispositivo de 3852 bombeiros até ao dia 15 de Outubro, período esse que foi alargado até dia 31, estando assim em dívida “aos homens e mulheres que arriscam a vida por nós”, cinco milhões novecentos e setenta mil e 600 euros.

Com esta nova pergunta, o PSD diz não ignorar também “as restantes dívidas ainda por saldar por parte do Estado para com os bombeiros relativamente aos diferentes reembolsos de despesas feitas durante a época de combate aos fogos, as dívidas do transporte de doentes, do INEM, entre muitas outras”.

“No entanto, os honorários assumem uma relevância e gravidade maior, pois são, muitas das vezes, o único rendimento destes soldados da paz”, acrescentam.

Os deputados do PSD perguntam “quando pretende o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil pagar os honorários em atraso relativo ao mês de Outubro dos bombeiros que integram o DECIR 2019” e qual “o montante total em dívida às diferentes instituições que integram o DECIR”.