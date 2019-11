Governo propõe reforço de missões de forças nacionais destacadas em África

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, disse hoje à Lusa que o Governo vai propor o reforço das missões militares de segurança em África, nomeadamente no Mali.

“A perspectiva do Governo é a de que podemos manter e até reforçar a nossa relação de segurança com o continente africano. O esforço que foi feito em 2018 e 2019 é para continuar assumindo a liderança da Missão de Formação da União Europeia no Mali”, disse João Gomes Cravinho.

O ministro da Defesa Nacional, que se encontra na capital do Senegal, para participar no 6.º Fórum Internacional de Dacar sobre a Paz e a Segurança em África, considera a missão de formação no Mali “muito importante, com muitos militares e que representa um compromisso muito forte da União Europeia para com a região”.

No final da semana vai realizar-se, em Lisboa, o Conselho Superior da Defesa Nacional presidido pelo Presidente da República e que tem a responsabilidade de aprovar as forças nacionais destacadas para 2020, referiu o governante.

A participação das forças nacionais em operações de cariz internacional enquadra-se no âmbito de organizações internacionais que Portugal integra, designadamente a Aliança Atlântica, a União Europeia, as Nações Unidas, assim como no quadro bilateral ou multilateral, com países aliados.