Em busca do corpo perfeito. Os bastidores do culturismo

No último fim-de-semana, o Europarque — espaço de eventos em Santa Maria da Feira — foi invadido por jovens (homens e mulheres) amantes do corpo perfeito e que movem mundos e fundos para o ter. Quando a câmara os segue de forma notória, posam sem hesitar, rodando o corpo para o ângulo mais favorável, sem nunca esquecer as poses que mais os favorecem (e aos músculos que construíram). Quando o fotógrafo é mais discreto, nos bastidores, consegue captá-los durante ensaios, preparativos e (talvez) num dos passos mais importantes: a pintura do corpo para realçar os músculos.

Santa Maria da Feira acolheu o Portugal Fit'19 que, entre outros eventos relacionados com o bem-estar e a actividade física, incluiu uma competição de culturismo (a Taça Carlos Rebolo) e o Campeonato Internacional de Pole Dance.

"Profissionais do desporto, da área do bem-estar e aficionados do fitness e actividade física estiveram reunidos para viverem e partilharem esta energia contagiante (…). Durante os dias do evento, vários foram os workshops com plateia cheia, que abordaram temas da área do fitness, alimentação, mente e estratégia de gestão", lê-se na página do evento que terá a sua próxima edição em 2020 com local e data ainda a anunciar.

