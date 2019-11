Reflectir, é preciso

Portugal tem um território 5 vezes menor que a vizinha Espanha e uma população 4,5 vezes inferior. Portugal tem um nível de vida abaixo do espanhol e na UE só estamos melhor que os países de Leste e a Grécia.

Para um país da nossa dimensão temos um Governo com um número exagerado de ministros e secretários de Estado. Setenta, é obra. Numa pesquisa que acabamos de fazer, salvo algumas alterações, o governo espanhol é composto de 31 figuras, ou seja, 17 ministros e 14 secretários de Estado.

Tendo em conta as diferenças que este confronto suporta, os portugueses suportam uma carga enorme de despesa com a burocracia governamental e isso, naturalmente, reflecte-se no seu rendimento de vida. Se olharmos para a AR a desproporção também é muito grande, pois 10.200.000 suportam 230 deputados e 46.600.000 pagam a 350 representantes.

Isso, em parte, pode explicar, entre outras coisas, o valor líquido do actual salário mínimo nacional em Portugal, 534€, que em Espanha é de 1050€, sendo 859€ em 2018. Todo este rol de diferenças faz com que as dificuldades que geram a miséria se vão acumulando. E somos o segundo maior cobrador de impostos da UE.

É é urgente tomar medidas inteligentes, reduzir a burocracia, mesmo que os burocratas engrossem a lista dos desempregados, mas verificamos, com mágoa, que os têm o poder não estão para aí virados.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

Qual a pressa de vender lítio?

Depois de uma deputada criticar as barragens porque se evapora muita água, temos agora um secretário de Estado que defende as minas de lítio no Gerês porque elas são iguais às muitas explorações de granito da zona. Ora convém alguém explicar ao secretário de Estado o que é uma exploração da rocha de granito e o que são as escombreiras da exploração de minerais de volfrâmio ou de lítio. As aldeias ainda guardam memoria da destruição e pobreza das aldeias onde se explorou o volfrâmio na Primeira e na Segunda grandes guerras e da contaminação venenosa das águas e das terras provocadas pelas escombreiras.

A capacidade de Portugal em lítio é de apenas 0,4% do volume mundial. Em toda a Europa são proibidas as minas de lítio e recentemente em Espanha foi impedida a única que tinha sido licenciada. O custo mundial do lítio caiu este ano mais de 30%. Qual a pressa do governo em vender o lítio quando está em baixa?

Manuel Campos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Luís Montenegro, o falso modesto

Modesto, mesmo muito modesto (?), Luís Montenegro afirmou que teria vencido António Costa nas últimas eleições legislativas. Não faço juízos de valor mas cada um tem a vaidade que tem e Montenegro parece possui-la em quantidade suficiente. Seria bom para os portugueses que Costa tivesse um adversário à altura mas pelo que vamos vendo não será, infelizmente e concerteza, Luís Montenegro, que nunca demonstrou ter nível político para ser primeiro-ministro. Quem ficará cada vez mais confortável é, efectivamente, Costa, o que é pena. Montenegro está a milhas de Rio, embora pessoalmente tenha muitas reservas sobre um e outro.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora