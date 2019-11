PPE confirma que Tusk é o único candidato à liderança do partido no Parlamento Europeu

O presidente do Conselho Europeu, o polaco Donald Tusk, é o único candidato à presidência do Partido Popular Europeu (PPE), confirmou esta segunda-feira esta formação.

Será a primeira vez que um europeu de Leste chefiará a grande família da direita da União Europeia, que inclui a CDU da chanceler alemã Angela Merkel e o partido francês Os Republicanos.

A sua nomeação para líder do PPE foi sem surpresa, devido à falta de outros candidatos, e vai ser confirmada na quarta-feira, em Zagreb (Croácia), durante o congresso da formação. Tusk sucede ao francês Joseph Daul.

A eleição realiza-se por voto secreto dos 700 delegados e o resultado é anunciado ao fim da tarde de quarta-feira, disse um porta-voz do PPE à AFP.

Com 62 anos, Donald Tusk ocupou nos últimos cinco anos uma posição-chave entre as instituições da UE. Deixa a presidência do Conselho Europeu a 1 de Dezembro, indo para o seu lugar o belga Charles Michel.

Articulador das cimeiras europeias, o polaco vai precisar de todas as suas habilidades conciliadoras para apaziguar o PPE, que passa por alguma agitação.

“Todos na Europa o encorajavam a candidatar-se, incluindo o actual líder, Joseph Daul”, disse m Outubro o líder da Plataforma Cívica, Grzegorz Schetyna. “Tusk concordou, e eu, enquanto dirigente do seu partido na Polónia, assinei a candidatura”. Tusk é um opositor do partido no poder na Polónia, o Partido Lei e Justiça, ultra-nacionalista.

O mandato do presidente do PPE é de três anos e é renovável por tempo indeterminado: essa função foi ocupada durante 23 anos pelo belga Wilfried Martens (1990-2013), que foi substituído por Joseph Daul.

Desde a sua criação em 1976, o PPE teve cinco presidentes: dois belgas, um holandês, um francês e um luxemburguês.