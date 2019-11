Polícia aperta o cerco e há centenas de manifestantes encurralados na Universidade Politécnica

Centenas de estudantes e manifestantes antigovernamentais encontram-se encurralados no campus da Universidade Politécnica de Hong Kong, ao fim de várias horas de confrontos com as forças policiais. Naquele que já é o episódio mais violento desde o início dos protestos, há cinco meses, a polícia está a responder esta segunda-feira com gás lacrimogéneo, balas de borracha e canhões de água a quem tenta escapar ao cerco aos edifícios universitários.

Um grupo de manifestantes tentou furar o cordão montado pelas autoridades, mas a grande maioria dos seus membros foi imediatamente detida, escreve o South China Morning Post. Os restantes recolheram-se novamente no campus.

O jornal de Hong Kong acredita que estarão no local cerca de 600 pessoas. Já a correspondente do Guardian no antigo território britânico, Lily Kuo, fala em “300 a 400” pessoas.

Ocupado por manifestantes pró-democracia há vários dias, este campus universitário tornou-se no epicentro da sua estratégia de desobediência às autoridades policiais e, desde domingo à noite, num verdadeiro campo de batalha.

Bombas incendiárias, tijolos, flechas e fisgas são algumas das armas improvisadas pelos que ali se barricaram para resistir à pressão da polícia, que admitiu usar “balas reais” se continuasse a ser atacada com “armas letais”.

Os confrontos e o cerco prolongaram-se por esta segunda-feira (são mais oito horas em Hong Kong) e ainda prosseguem. Nas redes sociais e nos sites noticiosos acumulam-se vídeos de confrontos, incêndios, colunas de fumo, sons de tiros disparados e destroços vários em redor dos acessos à Universidade Politécnica. O cenário é de autêntica guerrilha urbana.

A contestação em Hong Kong começou como um movimento de oposição a uma proposta de lei, entretanto suspensa, que permitiria extradições de detidos para a China continental – que colocaria em causa a independência judicial do território e facilitaria julgamentos “políticos” de opositores e activistas, segundo os manifestantes –, mas evoluiu para um protesto mais generalizado, que pede uma investigação independente à repressão policial e exige mais democracia.