Parlamento Europeu aprova comissário húngaro e abre a porta à votação do colégio na próxima semana

As dúvidas dos eurodeputados relativamente à independência do candidato da Hungria ao cargo de comissário europeu foram desfeitas esta segunda-feira, depois de Olivér Várhelyi ter entregue no Parlamento Europeu um documento com garantias adicionais da sua lealdade à agenda política da Comissão Europeia — e não ao Governo de Viktor Orbán, que representou até agora em Bruxelas.

“Não estarei vinculado nem serei influenciado por nenhuma declaração ou posição de nenhum primeiro-ministro de nenhum país ou qualquer outro representante de qualquer governo”, escreveu Olivér Várhelyi, que durante a sua audição parlamentar da semana passada não foi totalmente convincente na sua tentativa de se demarcar das políticas de Orbán e do Fidesz.

Mas satisfeitos com os compromissos assumidos pelo até agora diplomata de que passará a representar exclusivamente os interesses da União Europeia, os membros da comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu validaram a sua nomeação ao cargo de comissário responsável pelas questões de Vizinhança e Alargamento. A decisão contou com os votos favoráveis dos três maiores grupos parlamentares (PPE, S&D e RE).

Com a aprovação do nome do húngaro pelos eurodeputados, “abre-se uma janela de oportunidade” para a aprovação do colégio de comissários no seu conjunto pelo Parlamento Europeu, como frisou a porta-voz da equipa de transição da Comissão Europeia, Dana Spinant. A votação está agendada para o próximo dia 27 de Novembro, durante a sessão plenária de Estrasburgo.

Falta no entanto saber se, nessa data, o Reino Unido já terá respondido de forma satisfatória às demandas da presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e avançado o nome para o seu representante no colégio de comissários (que terá um mandato reduzido de apenas dois meses, se o país cumprir o novo prazo de 31 de Janeiro de 2020 para sair da UE).

A Comissão iniciou um processo de infracção contra o país, por violação do Tratado de Lisboa, depois de o embaixador britânico em Bruxelas, Tim Barrow, ter confirmado que o Governo de Boris Johnson não tencionava proceder à nomeação do comissário antes das eleições legislativas antecipadas de 12 de Dezembro.

Fontes europeias dizem que, com base nesse procedimento jurídico, Ursula von der Leyen e a sua equipa executiva estarão em condições de tomar posse e iniciar funções no dia 1 de Dezembro, como é seu objectivo.