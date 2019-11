Uma torre na estação de São Bento? Marques da Silva desenhou uma em 1911

Quando o arquitecto Eduardo Souto de Moura mostrou, na Câmara do Porto, o anteprojecto que, a pedido da Time Out, desenvolveu para a ala sul da estação de São Bento, as atenções voltaram-se para a proposta de instalação de uma torre, com função de miradouro e restaurante, nas traseiras junto ao muro que suporta a via e o casario da Rua do Loureiro. Muito criticada então, a torre, que busca referências nos depósitos de água presentes em muitas estações, será uma novidade nesta paisagem urbana classificada, mas apenas porque o próprio autor da gare, Marques da Silva, não viu concretizada a torre que ele próprio projectara, para servir os telégrafos do Porto.

