A circulação na Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa foi retomada às 11h42 desta segunda-feira, depois de ter estado interrompida devido a avaria num comboio entre as estações do Marquês de Pombal e o Rato, segundo fonte da empresa.

A circulação tinha sido interrompida às 10h53.

A Linha Amarela liga as estações do Rato e de Odivelas.