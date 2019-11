Governo diz que não há condições para reabrir estrada de Borba em segurança

O ministro do Ambiente disse esta segunda-feira não existirem condições de segurança para reabrir a estrada municipal 255, que liga Borba e Vila Viçosa, e que há um ano ruiu numa zona de pedreiras, causando cinco mortos.

“A vontade política não se sobrepõe às questões de segurança, nem neste caso à geologia. Não há condições para reabrir aquela estrada”, disse João Pedro Matos Fernandes no final da sessão de apresentação sobre a execução do Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica.

Na semana passada, alguns moradores de Borba e de Vila Viçosa revelavam ao PÚBLICO que gostavam de ver aquele troço de estrada reconstruído. O presidente da junta de Pardais, Inácio Esperança dizia que era “lamentável” que ninguém dissesse que seria necessário reactivar aquela estrada.

Matos Fernandes disse ainda que naquelas duas pedreiras – uma estava a funcionar no momento do acidente; a outra tinha a actividade suspensa – o mais provável é que alguns blocos de pedra que estão na zona do desabamento tenham mesmo de ser retirados.