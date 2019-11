Cadaval inaugura em dezembro presépio com 120 metros quadrados e 500 figuras

Um presépio de 120 metros quadrados e cerca de 500 figuras é uma das principais atracções da animação de Natal no Cadaval, que contará também com uma exposição de esculturas e uma árvore com 15 metros de altura.

O presépio “gigante” vai ser inaugurado no dia 01 de Dezembro, no Mercado Municipal do Cadaval, divulgou hoje a câmara, apontando-o como “uma das principais atracções da quadra festiva” naquele concelho do distrito de Lisboa.

Da autoria de Rui Martins, pedreiro de construção civil, residente em Alguber, no concelho do Cadaval, o presépio ocupa, segundo a autarquia, “uma área total de 120 metros quadrados (17m x 7m e constitui-se por cerca de 500 figuras natalícias”.

A estrutura, cuja montagem demorará “cerca de 20 dias”, conta ainda com “tijolos, terra de jardim, areia (fina e grossa), troncos de árvores, espuma, esferovite, pedras rústicas, tábuas, e ripas de madeira” entre outros materiais revelados numa nota de imprensa.

Citado na mesma nota Rui Martins afirmou que o presépio “tem crescido, ano após ano, com a feitura de mais casas e aquisição de mais peças”, tendo já estado exposto nos concelhos de Alenquer e de Óbidos, neste último integrando a grande exposição que anualmente reúne nas Gaeiras cerca de mil presépios.

O arranque da animação de Natal no Cadaval será também marcado, no dia 01 de Dezembro, pela inauguração da iluminação e da exposição de Esculturas de Natal das escolas e das instituições de solidariedade social do concelho, reunindo cerca de 20 trabalhos, maioritariamente construídos com materiais reciclados.

Além da habitual iluminação das principais artérias da vila, o Cadaval volta este ano a contar com uma árvore de Natal no centro da Praça da República, com cerca de 15 metros de altura.

Na mesma data, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cadaval (AHBVC) ilumina a torre de comunicações do seu quartel, com uma altura de 35 metros, “simbolicamente representando uma árvore de natal”, pode ler-se no comunicado da autarquia, que somando a estrela no topo (com 1,5 metros) e os 15 metros do edifício da torre, considera que a árvore dos bombeiros se erguerá “a mais de 50 metros do solo, fazendo dela, por isso, uma das maiores do país”.

A animação natalícia prosseguirá nos sábados 07 e 14 de Dezembro com ateliês de Natal na biblioteca e museu municipais, pinturas faciais, esculturas de balões, insuflável gigante e um mercado de Natal, com artesanato e produtos locais.

No dia 21, como habitualmente, o Pai Natal distribuirá presentes pelas crianças que comparecerem no centro da vila.

Ao longo de todo o mês decorrerá o concurso “Natal é no Comércio Tradicional”, nos estabelecimentos que aderirem ao evento e, na vertente social, o município do Cadaval vai entregar cabazes a famílias desfavorecidas do concelho.