Vila Galé cancela construção de resort em área reclamada por indígenas no Brasil

O grupo hoteleiro Vila Galé cancelou o projecto de construir um resort turístico numa área reclamada por uma tribo indígena brasileira no sul do estado brasileiro da Bahia.

“Vamos ser forçados a abandonar este projecto”, diz o grupo Vila Galé em comunicado, citado pelo Expresso.

“Não é de nosso interesse que um Hotel Resort Vila Galé nasça com a iminência de um clima de ‘guerra’, ainda que injusta e sem fundamento, como são exemplo as ameaças proferidas na Embaixada de Portugal em Brasília e algumas declarações falsas, dramáticas e catastróficas que deveriam envergonhar quem as profere”, diz a nota de imprensa.

A área em causa, que corresponde a 470 quilómetros quadrados, é reclamada pelo povo Tupinambá de Olivença, que luta pela demarcação oficial daquelas terras há pelo menos 15 anos, e cuja primeira fase do processo foi concluída em 2009.