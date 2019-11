TAP quer emitir 300 milhões em obrigações para renegociar dívida

A TAP (Transportes Aéreos Portugueses, S.A.) anunciou esta segunda-feira “a intenção” de lançar uma oferta de obrigações sénior com o “valor nominal agregado indicativo de 300 milhões de euros” e maturidade em 2024.

A concretizar-se, a taxa de juro desta emissão dirigida a investidores institucionais será “definida após o período da oferta”, adiantou a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a transportadores, as “receitas resultantes da oferta, se concluída, destinar-se-ão (i) à antecipação do reembolso de determinados empréstimos no âmbito do passivo existente da TAP e extensão do respectivo prazo médio de maturidade”.

As verbas também serão canalizadas para o “pagamento de comissões e despesas relacionadas com a oferta das obrigações”.

A TAP já realizou este ano um empréstimo obrigacionista destinado ao mercado de retalho. Na emissão realizada no Verão, a transportadora começou por pedir 50 milhões, mas a grande procura registada permitiu quadruplicar a emissão de obrigações para 200 milhões de euros.

Esta emissão da companhia aérea (TAP 2019-2023), a quatro anos, oferece uma taxa de juro anual de 4,375% brutos, valor que depois de impostos cai para 3,17453%, a que acresce as comissões aos bancos (subscrição, pagamento de juros, guarda de títulos e amortização).