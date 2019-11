TAP com prejuízo de 111 milhões, tem rating de “lixo”

A TAP fechou os primeiros nove meses do ano com um crescimento homólogo de 6,1% das receitas consolidadas no terceiro trimestre do ano, que apanhou os meses do Verão, para um total de 1052 milhões de euros. Um desempenho, segundo diz a empresa liderada por Antonoaldo Neves num comunicado ao mercado, que tem por base o “crescimento do mercado norte-americano e a recuperação do Brasil”.

Neste contexto, o “resultado operacional consolidado do Grupo TAP (EBIT) foi de 129 milhões de euros no terceiro trimestre de 2019, equivalente a 12,2% das receitas, em linha com outras empresas congéneres da Europa”, uma melhoria de 16,5% que reflecte “a melhoria da evolução das receitas e a redução de 7% no CASK (custo operacional unitário por assento-quilómetro), beneficiando da entrada ao serviço dos novos NEO e do Airbus A321LR, bem como das iniciativas de ganhos de eficiência e redução de custos”.

O saldo dos nove meses continua, contudo, a ser negativo nos 111 milhões “essencialmente devido a variações cambiais sem impacto na tesouraria”. Sem efeitos cambiais, o lucro líquido foi de 61 milhões de euros no terceiro trimestre, “compensando em mais 50% o prejuízo gerado no primeiro semestre de 2019”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estes resultados surgem no mesmo dia em que a TAP anunciou “a intenção” de lançar uma oferta de obrigações sénior com o “valor nominal agregado indicativo de 300 milhões de euros” e maturidade em 2024. O objectivo desta operação, que irá desenvolver-se nos próximos dias num road-show para convencer investidores, passa por antecipar o “reembolso de determinados empréstimos no âmbito do passivo existente da TAP”, com a respectiva extensão das maturidades.

Para esta emissão a Standard & Poor’s fixou, segundo comunicou a TAP ao mercado, uma classificação para a dívida da companhia de BB-, com perspectiva estável, uma nota que fica três níveis abaixo do limiar de “lixo”, isto é, de “classificação de não-investimento”, um obstáculo adicional que a gestão da companhia terá de enfrentar na tentativa de convencer investidores institucionais a comprarem a sua dívida.