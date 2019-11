Preocupações com subida das águas no aeroporto do Montijo são “absurdas”

O presidente do conselho de administração da ANA - Aeroportos de Portugal, José Luís Arnaut, desvalorizou os alertas sobre os eventuais impactos que a subida do nível médio do mar terá na pista do futuro aeroporto do Montijo. Em entrevista publicada esta segunda-feira no Jornal de Negócios, Arnault considera que há “motivações ambientais legítimas”, mas também preocupações “absurdas”.

“As preocupações que há com o ruído, com as aves, com a preservação da natureza, são legítimas. Depois são absurdas aquelas como a da água”, afirmou o presidente da ANA na entrevista conjunta ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

Um grupo de onze cientistas portugueses defende que existem diversas falhas e omissões no “Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Aeroporto do Montijo e Respectivas Acessibilidades”, no que diz respeito à perigosidade sísmica, ao aumento dos gases com efeito de estufa, à inundação por tsunami e à subida do nível médio do mar.

Os especialistas defendem que, mesmo que a cota altimétrica da pista seja aumentada em cinco metros – como se prevê no projecto do aeroporto nos terrenos da Base Aérea N.º 6 –, nos cenários mais gravosos é provável que esta fique inundada na parte Sul durante várias horas por ano entre 2050 e 2070.

“Quando a água chegar ao aeroporto do Montijo em 2050, já chegou ao primeiro andar do Terreiro do Paço. Temos de ser razoáveis”, disse o presidente da empresa que gere os aeroportos nacionais, frisando que o Montijo está a uma cota de cinco metros do Tejo, “quando o Rossio e os Restauradores estão a três”.

Sobre se a empresa está disponível para investir nas medidas de mitigação necessárias para concretizar a construção do aeroporto (a APA emitiu um parecer favorável condicionado à construção da nova infra-estrutura), Arnault garantiu que sim. Mas também defendeu que “há medidas absurdas que a APA [Agência Portuguesa do Ambiente propõe]”.

Entre elas, destacou o facto de “as companhias aéreas terem de financiar os barcos da Transtejo”.

O ex-governante (foi ministro adjunto de Durão Barroso e ministro das Cidades Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional de Santana Lopes) sublinhou que a medida “não faz sentido” e que “do ponto de vista comunitário, é uma ajuda de Estado”, já que quem irá pagá-la “são as taxas dos passageiros” e não as companhias aéreas.

Mas outras, admite Arnault, podem ter impacto sobre as transportadoras. No total, estão em causa “159 medidas que têm de ser analisadas e medidas, porque na realidade quem as vai pagar são também os passageiros e as companhias aéreas. Esse é que é o ponto”, afirmou.

Considerando que “há razoabilidade por parte da APA e de todos os intervenientes”, o presidente da ANA salientou que “há uma equação económica que tem de ser feita”, pois o aeroporto tem de ser competitivo e “não se podem criar taxas e mecanismos de compensação financeira” que acabem por ter reflexo “no sistema de taxas durante os 46 anos que restam da concessão”.

Questionado sobre se a ANA conseguirá ter o aeroporto construído em 2022, o presidente da administração da empresa afirmou que, “fechadas as negociações e concluído o contrato de concessão, o aeroporto estará concluído 36 meses depois” de iniciadas as obras.

Segundo a edição desta segunda-feira do jornal i, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, defende que a ANA deverá encurtar o prazo que tem até 20 de Dezembro para responder à APA sobre as medidas mitigadoras.

“O que pedi à ANA foi que encurtem o mais possível este prazo de 20 de Dezembro, porque cada vez que falamos num prazo, tudo pára”, afirmou Calheiros, dizendo ainda que não acredita que as obras possam ficar concluídas em 2022.