Autoeuropa bate recorde de produção a mês e meio do fim do ano

A Autoeuropa atingiu na semana passada um novo recorde de produção anual de carros. A fábrica de Palmela da Volkswagen ultrapassou no dia 13 de Novembro o recorde anterior, de 223.200 unidades, obtido em 2018, ano em que a produção já tinha duplicado. Quando ainda faltavam 49 dias do fim de 2019, os 5800 trabalhadores bateram o seu próprio recorde do ano passado. E à média de 890 carros novos por dia, caminham para a fasquia das 254 mil unidades produzidas. Um desempenho que coloca a fábrica portuguesa no top cinco da marca: sem contar com a mão cheia de unidades produtivas na China, a Autoeuropa é a quinta maior de entre as 16 fábricas de carros de passageiros da Volkswagen.

Tal desempenho assenta em duas razões: o sucesso comercial do modelo T-Roc, cujo exclusivo mundial (com excepção da China) pertence a Palmela; e o Acordo de Empresa de 2019. Desde o início da produção do T-Roc, em 2017, foram contratados cerca de 2300 novos trabalhadores. A empresa passou de 3300 funcionários no Verão de 2017 para 5800 em cerca de dois anos – um aumento de quase 70% em postos de trabalho. Por outro lado, o clima voltou a ser de paz social, depois das greves e da batalha interna em torno de remunerações e horários.

Foto Miguel Sanches, director-geral da Autoeuropa

“Este é o resultado de tudo o que foi planeado e executado naquele que foi o período mais desafiante da fábrica, depois do seu arranque há 25 anos”, considera o director-geral da fábrica de Palmela, Miguel Sanches. “Este aumento é um motivo de orgulho para todos nós, permitiu a criação de mais de 2000 postos de trabalho e, em simultâneo, melhorámos as condições remuneratórias com os fins-de-semana pagos a 100% ao abrigo do Acordo de Empresa 2019”, salienta por seu turno o coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, Fausto Dionísio. “Há uma expectativa sobre a passagem de mais trabalhadores ao quadro de efectivos, as coisas estão calmas”, contrapõe um dos membros da Comissão Sindical da Autoeuropa do SITE-Sul, afecto à CGTP, Nuno Santos.

Foto T-Roc já é o modelo de maior sucesso produzido em Palmela

Dois terços dos quase 900 carros novos que diariamente saem daquelas linhas de produção são do modelo T-Roc, diz Fausto Dionísio. “Estamos numa situação de pleno emprego, há paz social”, afirma o coordenador da Comissão de Trabalhadores.

Do lado sindical, confirma-se o cumprimento do esforço de investimento que tinha sido prometido pela casa-mãe. “Nos últimos tempos entraram 300 trabalhadores para o quadro e esperamos que outros 300 passem agora à situação de efectivos, à medida que os contratos temporários terminem”, refere o sindicalista Nuno Santos.

O PÚBLICO perguntou à administração quantos trabalhadores vão ainda passar ao quadro, mas não recebeu resposta em tempo útil. Também não recebeu resposta sobre os desafios da negociação do Acordo de Empresa, que será renegociado em 2020.

A casa-mãe da VW não se cansa de assinalar que a Autoeuropa “é o maior investimento estrangeiro no país” – a empresa “valia" 1,6% do PIB português no fim de 2018. Wolfsburgo prometeu mais 110 milhões de euros de investimento em Palmela, onde já injectaram 1144 milhões na última década, segundo contas da marca. Tudo para aumentar a capacidade produtiva, responder à procura pelo SUV T-Roc e precaver quebras quando deixar de produzir os monovolumes VW Sharan (provavelmente até 2022) ou Seat Alhambra, que também tem “selo” português.

A força de Palmela faz triplicar a produção portuguesa de automóveis em apenas três anos. E ajuda o país a escapar à crise europeia da produção de carros, patente nas estatísticas divulgadas em Outubro pelo Banco de Portugal.

Em 2016, Portugal montou pouco menos de 100 veículos. No fim de Outubro, a produção nacional total chegou às 290.227 viaturas. Os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal traduzem um aumento de 17,2% face a 2018, com destaque para o segmento dos ligeiros de passageiros, que são 81,5% da produção nacional. Este é o segmento de maior crescimento (+21,5% de Janeiro a Outubro, em termos homólogos). Os comerciais ligeiros representam 16,8% da produção nacional este ano. No total, 97,1% dos veículos feitos em Portugal são para exportação.

A produção nacional triplica em três anos e muda de figurino, devido à alteração de preferências dos consumidores que abandonam o motor diesel e o trocam pelo carro a gasolina. Em 2018, 77% dos carros feitos em Portugal tinham motor diesel, fasquia que caiu para cerca de 36% em 2018. A Europa continua a ser o destino principal (97,5% da exportação), com Alemanha (23,8%), França (15,3%), Itália (13,2%) e Espanha (10,9%) no topo.