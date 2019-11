Premiados os melhores de 2019 nos rankings amadores

O 5.º Torneio do Circuito Cashback World, disputado este fim-de-semana no campo da Quinta do Peru Golf & Country Club, em Azeitão, foi o último evento de 2019 a contar para o Ranking Nacional – BPI, definindo igualmente os rankings finais em Ouro (stroke play) e Prata (net) do Circuito Cashback World.

No final da prova – que em Ouro foi ganha por Pedro Lencart (Miramar), em homens, e Leonor Medeiros (Quinta do Peru), em senhoras – foram assim atribuídos os troféus do ano para os três primeiros classificados de cada uma daquelas duas tabelas, além dos referentes ao torneio.

Daniel Rodrigues (Miramar) foi segundo no 5.º Torneio, tal como havia acontecido no 3.º e no 4.º Torneios, em todos os casos batido por Pedro Lencart, mas tinha já garantido, com uma larga margem e pelo segundo ano seguido, o primeiro lugar no Ranking Nacional – BPI.

Só o triunfo no Internacional Amador de Portugal valeu-lhe 1500 pontos. O 3.º lugar no Campeonato Aberto de Madrid proporcionou-lhe o segundo melhor pecúlio – 795 pontos. Entre as 11 provas que jogou pontuáveis para o Ranking, venceu igualmente o 86.º Campeonato Nacional Absoluto Audi, o 2.º Torneio Cashback World e o Campeonato Nacional de Clubes – Solverde, averbando ainda quatro segundos lugares no Circuito Cashback World. Fora do âmbito do Ranking Nacional BPI, sagrou-se campeão nacional Sub18.

“Dani” termina o ano com 5043 pontos no Ranking Nacional BPI, tendo ainda sido premiados o segundo e o terceiro classificados, respectivamente, o seu companheiro de clube Pedro Clare Neves, com 2598, e Vasco Alves, do Oporto Golf Club, com 2385,5.

No Ranking Nacional BPI feminino, Sofia Sá (Quinta do Peru), de apenas 15 anos, sucede a Leonor Bessa (Miramar) como n.º 1. Mesmo perdendo a posse da Taça da Federação Portuguesa de Golfe, que lhe pertenceu em 2017 e 2018, a atleta da Quinta do Peru foi vice-campeã nacional e venceu dois torneios (o 1.º e o 2.º) do Circuito Cashback World.

Sofia Sá terminou o ano com 3251,5 pontos nos 10 torneios pontuáveis em que participou. Premiadas foram também a campeã nacional absoluta e de Sub16, Leonor Medeiros, 2.º classificada, com 3162,5 pontos, e Rita Costa Marques (Miramar), 3.ª, com 2495.

Os premiados no Ranking Nacional BPI: em cima, Leonor Medeiros, Sofia Sá e Rita Costa Marques; em baixo, "Dani", Pedro Clare Neves e Vasco Alves

Leonor Medeiros foi, pelo segundo ano seguido, n.º 1 no Ranking Ouro feminino do Circuito Cashback World, com seis vitórias e 2025 pontos. Rita Costa Marques foi 2.ª com 1580 e Sofia Sá 3.ª com 1420.

No Ranking Ouro Masculino, saiu vencedor Alberto Costa Marques, de apenas 14 anos. O jovem atleta de Miramar que recentemente se sagrou campeão nacional de Sub14 teve como melhor marca a vitória na Taça R. S. Yeatman e o segundo lugar na 102.ª Lisbon Cup, obtendo ainda mais quatro top-10’s.

Somou 1911,8 pontos, sendo seguido na tabela por Pedro Neves, com 1740, e Afonso Girão (Oporto), com 1640.Vencedores Ouro do 5.º Torneio, Pedro Lencart e Leonor Medeiros terminam a época sempre a somar no Circuito Cashback World, já que haviam ganho o 3.º e o 4.º Torneios.

Pedro Lencart, do CG Miramar, partiu para a segunda e última volta empatado na frente com Daniel Rodrigues, ambos com 69 pancadas, 3 abaixo do Par 72; finalizou-a com 70, contra o 73 do seu companheiro de clube, e ganhou assim pela terceira vez seguida (vencera o 3.º e 4.º Torneios), somando um total 139 (-5).

“Dani” foi 2.º com 142 (-2) e Pedro Clare Neves (Miramar) 3.º, com 144 (72-72). O top-5 ficou completo com Afonso Girão (Oporto), em 4.º, com 145 (71-74), e Pedro Silva (Miramar), Vasco Alves (Oporto) e Rodrigo Andrade (Vilamoura) em 5.ºs, com 146.

Na prova feminina, Leonor Medeiros (Quinta do Peru), foi uma categórica campeã Ouro, já que totalizou 145 (70-75) deixando a sua companheira de clube Sofia Sá – que finalizou com 155 (77-78) – a 10 ‘shots’ de distância. Rita Costa Marques (79-81) e Teresa Alves (78-82) partilharam o 3.º lugar com 160 (+16).

Teresa Alves e Rodrigo Andrade foram os vencedores Prata do 5.º Torneio.

De referir que além dos cinco torneios que integram o Circuito Cashback World, há mais cinco provas pontuáveis para o respectivo Ranking Ouro, todas emblemáticas de alguns dos mais antigos clube de golfe do país, a saber: Taça R. S. Yeatman (Miramar), Taça Kendall (Oporto), Lisbon Cup (Lisbon Sports Club), Torneio Aberto do CG Estoril e Taça Mendes D’Almeida (Vidago Palace).

E destes, Leonor Medeiros venceu na Lisbon Cup e no Torneio Aberto do Estoril e Pedro Lencart a Taça Kendall, cometendo este a proeza de ter vencido os únicos quatros torneios que jogou.

