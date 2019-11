Arguido diz que avisou André Geraldes da visita à Academia de Alcochete

Bruno Jacinto, arguido no processo do ataque à Academia do Sporting, garante que avisou André Geraldes, ex-director-geral do clube, da visita da claque a Alcochete. Nesta segunda-feira, na primeira sessão do julgamento, o ex-oficial de ligação aos adeptos foi o único a querer falar perante o colectivo de juízes e recordou a forma como informou a estrutura directiva do clube da visita à Academia, no dia 15 de Maio de 2018.

Bruno Jacinto explicou que chegou a Lisboa no dia do ataque, e que, pelas 14h00, teve conhecimento, através de uma mensagem de texto enviada por Tiago Silva (membro da direcção da Juventude Leonina), de que alguns elementos da claque iriam à Academia, mas “sem dizer o que iam lá fazer”. Bruno Jacinto sublinhou que não teve noção “de quantas pessoas” é que se iriam deslocar até Alcochete nem da intenção dos adeptos – algo que reforçou durante o interrogatório.

O arguido explicou que “reportou esta situação por mensagem” ao então director-geral do clube, André Geraldes, e que, desde a sua criação, em 2004, as claques já tinham ido à Academia quatro a cinco vezes, recusando tratar-se de uma situação inédita.

Bruno Jacinto contou, ainda, que, quando chegou à Academia, após o ataque, viu cinco elementos da claque, arguidos no processo, entre os quais Fernando Mendes, a falarem com o jogador William Carvalho e outros elementos do staff do clube. Questionou sobre o que se tinha passado e disse a Fernando Mendes, ex-líder da claque, que o que se passou “não devia ter-se passado”.

O julgamento, que decorre sob fortes medidas de segurança, no Tribunal de Monsanto, parou para almoço e prossegue nesta tarde, com a continuação do interrogatório a Bruno Jacinto.