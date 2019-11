Wagner Moura: “A censura no Brasil não é uma possibilidade. É um facto”

“Sessão histórica”, chamou-lhe Paulo Branco, agradecendo a todos “o entusiasmo” de estarem naquela que seria a única sessão do filme Marighella, do brasileiro Wagner Moura, na 13.ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival, num “momento muito particular para o filme e para o Brasil”. Mas com a bilheteira esgotadíssima e perante uma multidão, que no domingo à noite, se juntou às portas do Tivoli, em Lisboa, para tentar entrar na sala, o festival vai mostrar o filme que por questões burocráticas tem sido impedido de se estrear em sala no Brasil numa sessão excepcional no próximo domingo, 24 de Novembro, às 16h, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

