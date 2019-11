Quando o Museu do Prado faz anos a festa é também da rainha portuguesa que o criou

Nada mais apropriado do que o museu que deve em boa parte a sua existência a uma mulher celebre o dia exacto do seu 200.º aniversário com uma das suas principais exposições dedicada a duas pintoras, coisa inédita na sua já longa história (a primeira monográfica de uma mulher foi só em 2016, a da belga Clara Peeters). Falamos do Museu do Prado, em Madrid, da rainha que o fundou, a portuguesa Isabel de Bragança, e de Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, duas artistas italianas dos séculos XVI e XVII. Francisco de Goya também lá está (e por direito, já lá iremos), numa exposição saída de um projecto mais vasto para o novo catálogo raisonné dos seus desenhos. Goya. Dibujos. “Solo la voluntad me sobra” reúne mais de 300 desenhos do autor de Os Fuzilamentos de 3 de Maio e é hoje inaugurada (fica até 16 de Fevereiro).

