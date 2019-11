Bob, o trabalhador: uma vítima da carga horária excessiva

Em Abril deste ano, durante a contagem dos votos das eleições na Indonésia, 270 pessoas morreram por excesso de trabalho e exaustão. Mais de 770 milhões de boletins de voto divididos por sete milhões de pessoas desencadearam um dos casos mais notados daquilo que o Ministério da Saúde japonês designou por karoshi, ao cunhar, em 1987, a causa dos recorrentes óbitos causados pelas horas a mais em que os trabalhadores não se permitem (ou não lhes é permitido) descansar. O problema na cultura japonesa foi identificado no pós-II Guerra Mundial, quando as jornadas de trabalho se esticaram até ao limite e começaram a fazer vítimas. Depois, uma cultura de trabalho cada vez mais obsessiva e violenta fizeram o resto.

Foi numa conversa com um amigo, recorda Rita Cabaço, que os elementos do Teatro da Cidade contactaram com a palavra karoshi e com a “epidemia” que, em 2015, motivou 2310 pedidos oficiais de indemnização por parte de famílias das vítimas no Japão — ainda que, segundo alguns cálculos, os números anuais ascendam a perto de dez mil casos. E o colectivo formado por Rita, Bernardo Souto, Guilherme Gomes, João Reixa e Nídia Roque decidiu então debruçar-se sobre esta temática e criar Karoshi, a peça que está em cena até 24 de Novembro, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Quando começaram a trabalhar sobre o tema, naturalmente, a atenção dedicada a estas questões começou a confrontá-los com as numerosas notícias acerca de burnout e de depressão causadas por esse mesmo excesso de trabalho. “E mesmo quando estávamos num destes autocarros urbanos”, lembra Guilherme, “olhávamos e toda a gente à nossa volta estava com um ar miserável e exausto.”

Foto Bob (Guilherme Gomes), de costas para o público, em silêncio durante boa parte da peça. Está concentrado no seu trabalho e não deve ser incomodado. Ninguém sabe o que faz Filipe Ferreira

Foi assim que chegaram a Bob. Bob (Guilherme Gomes) está sentado à secretária, de costas para o público e em silêncio durante boa parte da peça. Está concentrado no seu trabalho e não deve ser incomodado. Ou então encontra-se num estado catatónico. Instalado numa sala forrada a alumínio, um espaço estéril e artificial, mostra-se imperturbável perante as personagens que se vão sucedendo e tentando, o mais possível, não o distrair das suas admiráveis funções. É fácil imaginar Bob como um reflexo do programador da produtora de vídeojogos Konami que, lembra João Reixa, foi fechado numa sala até conseguir finalizar um jogo demasiado esperado pelo mercado. “Só imagino uma sala escura, a luz do ecrã ligada e o tipo agarrado ao computador, tipo Bob, até terminar aquilo”, confessa o actor.

"Como o trabalho é escasso, quando ele existe não se pode desperdiçar a oportunidade". E assim se instala uma prática de “escravatura moderna” Rita Cabaço

Bob não tem um computador à sua frente. Na verdade, ninguém sabe muito bem o que Bob faz naquela sala. Na verdade, pouco interessa. Bob chama-se Bob porque Nídia assim o sonhou e, depois, reencontraram o nome numa personagem do filme Teorema Zero, de Terry Gilliam. Mas é uma escolha que ajuda também a descentrar a acção do Japão, universalizando-a. “Há aqui coisas que permitem localizarmos o nosso Portugal”, defende Rita. “Esta questão de sermos reféns das condições que nos apresentam” — e que fala também do próprio meio artístico. “Como o trabalho é escasso, quando ele existe não se pode desperdiçar a oportunidade — sejam quais forem as condições.” E assim se instala uma prática de “escravatura moderna”, sem fronteiras capazes de a conter.

A reflexão acerca do excesso de trabalho conduziu-os também a pensarem quem “são estes karoshi”. “Uma coisa é trabalhar muito por necessidade, outra é fazê-lo por motivação e afirmação pessoal”, comenta Nídia. “Isso levou-nos a um lugar desta morte que é física mas que também não o é — o que morre nas pessoas, na sua vida, durante este processo. O que é que deixamos para trás quando dedicamos cegamente a nossa vida a um trabalho?” Também por isso, Guilherme Gomes diz-se desconsolado pelo destino de Bob. “Ele quer é fazer BTT ou canoagem, quer viver intensamente”, arrisca. “Meteu-se neste emprego para conquistar esse espaço e ficou completamente afogado por isto.”

Para Guilherme, Karoshi espelha a imagem do hamster preso a uma roda — quanto mais depressa anda, mais depressa tem de andar porque a roda a isso obriga. E nesse ponto as opções passam apenas por conseguir negociar um difícil abrandamento ou saltar da roda em plena corrida.