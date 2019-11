Já pode votar na Árvore do Ano portuguesa

Está oficialmente aberta a votação para eleger a árvore portuguesa de 2020. A votação online iniciou-se às 15h desta segunda-feira e decorrerá até 1 de Dezembro. A grande vencedora representará Portugal no concurso Árvore Europeia de 2020. Os resultados serão conhecidos a 2 de Dezembro.

Ao todo, houve 35 árvores portuguesas candidatas a este prémio. Um júri formado por António Bagão Félix (economista), Rui Queirós (engenheiro silvicultor do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nomeadamente dos processos de classificação de arvoredo de interesse público) e António Gonçalves Ferreira (presidente da União da Floresta Mediterrânica – UNAC) escolheram dez candidatos para a votação online.

Do Norte, passando pelo Centro, e indo até ao Sul de Portugal continental, a escolha será feita entre uma canforeira, um castanheiro, dois carvalhos, duas oliveiras, um pinheiro-bravo, uma azinheira, um híbrido entre as espécies Quercus faginea e Quercus robur e, ainda, um décimo candidato que é composto por duas árvores (um metrosidero e um bordo-do-Japão), que juntas, “resultam num forte elemento do espaço”. Há árvores desde os 80 até aos 3350 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Se muitas destas árvores têm uma essência histórica, religiosa ou paisagística, não podemos esquecer que de forma isolada nos espaços urbanos, ou em conjunto nos jardins e espaços florestais, para além da componente estética, são promovidas outras funções como a conservação do solo, o sequestro de carbono e a regulação do ciclo da água”, lê-se num comunicado da UNAC, que organiza o concurso nacional. Acrescenta-se ainda que estas árvores também têm um importante contributo na produção de madeira, cortiça, papel ou de plantas aromáticas e medicinais.

Há regras para esta votação online: cada pessoa só pode votar uma vez e pode seleccionar duas árvores. Nos últimos dois dias de votação, o número total de votos de cada candidata será oculto.

Há dois anos que Portugal está no pódio da Árvore Europeia do Ano. Em 2018, o Sobreiro Assobiador da aldeia de Águas de Moura (no concelho de Palmela) ficou em primeiro lugar. No ano passado, a Azinheira Secular do Monte do Barbeiro (que fica a cerca de sete quilómetros da aldeia de Alcaria Ruiva no concelho de Mértola) foi distinguida com o terceiro lugar.