Fundação Champalimaud cria prémio de um milhão de euros para investigação do cancro

A Fundação Champalimaud, juntamente com o casal Mauricio e Charlotte Botton, criou um prémio de um milhão de euros para reconhecer “trabalhos de investigação básica e clínica inovadores e com grande impacto no controlo e cura do cancro”, anunciou esta segunda-feira a fundação em comunicado. Este Prémio Botton-Champalimaud do Cancro vai ser atribuído anualmente a partir de 2020.

Outra das novidades é a participação da Rainha Sofia de Espanha, pela primeira vez, na reunião do Conselho de Curadores da Fundação Champalimaud desta segunda-feira. Fazem parte deste conselho Daniel Proença de Carvalho (presidente), Aníbal Cavaco Silva, Fernando Henrique Cardoso, António Damásio, António Coutinho, António Travassos, João Raposo Magalhães e Pedro D'Abreu Loureiro. De acordo com o site da fundação, os membros deste conselho estão “encarregues da tarefa de determinar a orientação do desenvolvimento em curso da fundação”.

Além do Conselho de Curadores, a Fundação Champalimaud e a Fundação Rainha Sofia têm vindo a desenvolver uma colaboração em torno de doenças neurodegenerativas humanas como a doença de Alzheimer.

Relativamente ao prémio, de acordo com o comunicado, pretende incentivar novos caminhos de investigação e prática clínica que possam contribuir para a erradicação do cancro e não apenas consagrar já trabalho efectuado. Desta forma, o Prémio Botton-Champalimaud do Cancro será totalmente atribuído a uma única entidade.

Como forma de contextualizar a criação deste prémio, no comunicado refere-se que há já mais de um século que o cancro preenche as nossas mentes e medos. “Apesar do crescente conhecimento sobre biologia da doença e dos avanços na prevenção, no diagnóstico e na terapia, as mortes por cancro continuam a aumentar na maioria dos países”, lê-se.

Este prémio pretende assim incentivar os “que lutam contra o cancro” e atribuir fundos adicionais para se continuar a investigar novos tratamentos. “Foram muitas as instituições e filantropos que criaram prémios para reconhecer o trabalho de excelência na luta contra esta doença, mas nunca nenhum montante tão significativo foi especificamente atribuído ao esforço para efectivamente tratar e curar o cancro”, assinala-se. “O Prémio Botton-Champalimaud do Cancro vai ser o primeiro prémio deste género que não fará distinções entre a ciência básica e o trabalho clínico.” Adianta-se ainda que esta distinção tem o objectivo de distinguir a investigação que tem um impacto directo na melhoria do diagnóstico e do tratamento dos doentes oncológicos.

Esta distinção surge então da parceria entre a Fundação Champalimaud e o casal Mauricio Botton Carasso e Charlotte Botton. Originária da Salónica (na Grécia), esta família instalou-se em Barcelona durante a Primeira Guerra Mundial. Aí, o avô de Mauricio Botton Carasso – Isaac Carasso – fundou a empresa Danone.

Em Setembro de 2018, também foi anunciado um futuro centro de investigação e tratamento só dedicado ao cancro do pâncreas, o Centro Pancreático Botton-Champalimaud, que também resulta da união da Fundação Champalimaud e de Mauricio e Charlotte Botton. O casal contribuiu com cerca de 50 milhões de euros para a sua construção.

Em 2006, a Fundação Champalimaud também tinha lançado o Prémio António Champalimaud de Visão, que tem o apoio do programa “2020 – O Direito à Visão” da Organização Mundial da Saúde. No valor de um milhão de euros, este prémio é considerado o maior do mundo na área da visão. Nos anos ímpar, esta distinção é atribuída ao trabalho desenvolvido no terreno por instituições na prevenção e no combate à cegueira e doenças da visão. Já nos anos par, reconhece investigações científicas de grande alcance na área da visão.