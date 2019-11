"Nós temos noção de que temos dois pequenos milagres em casa"

Madalena e Francisca nasceram às 23 semanas e quatro dias de gestação, com 630 e 640 gramas, respectivamente. Desafiaram o limiar da viabilidade — idade gestacional ou peso de nascimento a partir da qual sobrevivem mais de 50% dos recém-nascidos —, que está nas 25/26 semanas. Depois de 105 e 116 dias internadas na unidade de neonatologia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, já estão em casa. Foram quase cinco meses "muito intensos", para as mães Patrícia Almeida e Alexandra Carvalho, "mas cheios de esperança", conta Alexandra. "Nós temos consciência de que temos dois pequenos milagres em casa", confessa Patrícia.

