Braço-de-ferro na aldeia de Ribeira de Baixo por causa da barragem: “Só quero uma casa igual à que tenho”

Teresa Leite, 56 anos, segura na mão uma fotografia emoldurada da casa que construiu com o marido graças às poupanças que os dois juntaram fruto do trabalho no campo. Aquela imagem é a única recordação que brevemente terão da moradia situada na aldeia de Ribeira de Baixo, no concelho de Ribeira de Pena, onde sempre viveram e que no próximo ano será engolida pelas águas. O esforço que fizeram foi igualmente braçal. Durante os anos da construção, o marido também ia pondo mãos à obra. Em 1981 concluíram os trabalhos. Podiam, enfim, desfrutar de um espaço só deles, num terreno onde até há pouco tempo cultivavam uma horta e guardavam animais, o que lhes garantia menos idas ao supermercado.

