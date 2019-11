Vítimas da Legionella de Vila Franca querem mais de 2,6 milhões do Estado

A Associação de Apoio às Vítimas do Surto de Legionella de Vila Franca de Xira (AAVSLVFX) iniciou, na semana passada, uma acção popular contra o Estado no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa (TACL). No documento de 28 páginas, a que o PÚBLICO teve acesso, aponta várias alegadas falhas e omissões de entidades públicas e reclama uma indemnização estatal de pelo menos 8050 euros para cada uma das 330 vítimas em que não foi identificada a estirpe da bactéria da Legionella contaminante.

