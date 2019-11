A história surpreendente de um PCP desconhecido

No final de 1939, os membros do comité central do PCP, Ludgero Pinto Basto e Francisco Miguel Duarte, são presos juntos, em Lisboa, pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE). Interrogados, “Francisco Miguel não abre a boca e, inicialmente, recusa-se a assinar os autos, porque não concorda com as perguntas”. Ludgero Pinto Basto nega as acusações de ser dirigente do PCP, afirma que apenas conhece Francisco Miguel e perante as perguntas passa a responder: “O meu partido não me autoriza a responder a isso.”

