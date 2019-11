Nesta meia-maratona, quem atira lixo para o chão é desqualificado

Os organizadores da meia-maratona de Conwy, no País de Gales, implementaram medidas drásticas para reduzir ao máximo os resíduos causados pela prova. Os corredores que, este domingo, atirassem garrafas de plástico para o chão ou poluíssem as ruas de qualquer outra forma, seriam imediatamente desqualificados.

Todo o tipo de lixo que os participantes produzissem durante a corrida teria obrigatoriamente de ser deixado nas mesas destinadas às paragens para hidratação ou entregue a um dos supervisores da meia-maratona.

A prova teve início na manhã deste domingo e ainda não se sabe se algum dos três mil participantes foi desqualificado como consequência desta regra. Em 2008, cerca de 47 mil garrafas de plástico foram recolhidas após a maratona de Londres, que produziu, no total, cinco toneladas de resíduos.

Por todo o mundo, as organizações deste tipo de eventos procuram diminuir a pegada ecológica. Uma das ideias para reduzir as garrafas de água de plástico utilizadas pelos corredores passa pela distribuição de pequenas bolsas comestíveis com água, alternativa adoptada pela maratona londrina em Abril passado.