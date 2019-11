Espanha

Os espanhóis, nestas quartas eleições em quatro anos, só conseguiram fazer subir a extrema-direita, tudo o resto foi ainda muito pior. E agora, ou fazem um Governo de “centrão”, PSOE e PP, ou não formam Governo e o país continua à deriva, com a Catalunha a aproveitar a trapalhada do “Brexit” para baralhar ainda mais “o esquema”. É mau, muito mau, e espera-se que haja algum bom senso dos dois maiores partidos.

Nós, por cá, temos que nos acautelar, para não ficarmos em alguns aspectos ingovernáveis. O PS teve maioria para “formar” Governo, mas tem de ter apoios para conseguir governar.

Claro que, há uma outra muito grande - e importante - diferença entre Portugal e Espanha: cá temos o Presidente da República sempre presente, que dá a cara, que aparece, quer exerce a sua influência. Em Espanha, um pouco como no país do “Brexit”, isso não acontece, dado serem mais figuras decorativas as que ocupam o lugar de mais alto representante da nação.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O ministro das Finanças foi escolhido para presidente do Eurogrupo, e não admira, pela competência em não concretizar Orçamentos aprovados e pelas cativações. Daí, também, o funcionamento do ensino público ter sido, ao longo da última legislatura, fustigado...

Este governo está à beira da calamidade no que toca à escola pública. As manifestações de repúdio por parte dos pais, assistentes operacionais, administrativos e professores que estão, justamente, a lutar contra a falta de condições dos estabelecimentos escolares, têm sido mais que muitas! É o bar que não funciona, são os pavilhões desportivos inactivos, são as bibliotecas, apoios imprescindíveis, que não abrem, é o trabalho dos técnicos administrativos acumulado e por aí fora. Muitos dos que trabalham na escola entram em bournout, em esgotamento.

Entre outras coisas porque não se aguenta trabalhar por duas ou três pessoas... Isto acontece porquê? Porque o défice zero está primeiro (!). Será que os filhos dos membros do executivo estão a estudar no ensino público? Para quem como António Costa já fez juras de amor à educação, esta supracitada narrativa, para os visados, é insuportável e desumana! Neste enquadramento, o ministro da Educação só faz figura de corpo presente e não conta para nada.

Vítor Colaço Santo, Areias

Cortes em salários, aposentadorias, pensões, benefícios, licenças, férias, empregos, concursos, saúde, educação, cultura, enfim tudo. É assim que raciocinam economistas vinculados a bancos e empresas de investimentos. Como? Aumentando o lucro dos patrões, retirando obrigações e encargos com empregados; depois, desativando ônus do Estado com servidores e população mais necessitada. É só observar que 95% dos cortes atingem trabalhadores assalariados. Essa é a única contabilidade que banqueiros e empresário bilionários conhecem e razão única do golpe à democracia e perseguição política ao PT. Só se informando e se conscientizando o pobre vai fazer sua contabilidade, isto é, sem Rede Globo.



Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro