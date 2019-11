Tem cuidado com o que desejas

1. Com as eleições dominadas pela tragicomédia do “Brexit”, pouco se tem prestado atenção ao seu impacte na política externa britânica, ou seja, nas diferenças substanciais, para não dizer abissais, que separam os dois principais candidatos ao numero 10 de Downing Street, Boris Johnson e Jeremy Corbyn. Ao actual primeiro-ministro não restava outra solução a não ser antecipar as eleições, quando percebeu que este Parlamento nunca lhe permitiria cumprir a promessa de retirar o Reino Unido da União Europeia no dia 31 de Outubro passado. Cumprir o “Brexit” continua a ser a sua aposta fundamental junto do eleitorado. O líder do Labour gostaria de retirar o “Brexit” da campanha e concentrá-la nas questões económicas e sociais que acredita lhe poderem render mais votos.

