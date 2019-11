Alerta vermelho pela democracia

Apesar de todos os precedentes – ou talvez por causa deles e do seu excesso caricatural – nunca imaginei que na democracia mais poderosa do mundo fosse possível acontecer o que aí vemos acontecendo. Já conhecíamos todas as aberrações relacionadas com o fenómeno Trump, capazes de nos deixarem mudos de espanto, mas talvez por isso mesmo não estaríamos à espera de ver um acontecimento supostamente menor, relacionado com um país e com personagens secundários, tornar-se o teste decisivo e a possível queda definitiva no abismo daquilo que nos habituámos a designar por trumpismo.

