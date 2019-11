Quarenta pessoas detidas no Irão em protestos contra aumento do preço da gasolina

Quarenta pessoas foram presas na cidade de Yazd, no centro do Irão, na sequência de confrontos com a polícia, durante manifestações contra o aumento dos preços da gasolina, informou este domingo a agência noticiosa Isna. O procurador provincial Mohammad Hadadzadeh, citado pela agência iraniana, afirma que os detidos são “desordeiros”, acusados de vandalismo e a maioria deles não são da região.

O líder supremo do Irão manifestou apoio à decisão do Governo de aumentar os preços da gasolina e apelidou alguns dos manifestantes de “bandidos” ajudados pelos inimigos do país, segundo a televisão estatal. Os comentários do aiatola Ali Khamenei surgiram um dia após protestos contra o aumento em 50% dos preços da gasolina fixados pelo Governo que bloquearam o tráfego nas principais cidades, registando-se alguns confrontos entre manifestantes e a polícia.

Na sexta-feira, uma noite de manifestações foi marcada pela violência, na qual se registou a morte de pelo menos uma pessoa. O civil morreu em Sirjan, no centro do Irão, noticiou a agência Isna, onde as manifestações foram “significativas” e as “pessoas atacaram um depósito de gás na cidade e tentaram incendiá-lo”. Outros protestos ocorreram em Mashhad (norte), no sul de Ahvaz, Shiraz, Bandar Abbas e Birjand (leste), mas também em Gachsaran, Abadan, Khoramshahr e Mahshahr, no sudoeste, com os manifestantes a chegarem a bloquear estradas.

O Irão, que vive uma grave crise económica, anunciou na sexta-feira o aumento em pelo menos 50% o preço da gasolina para reformar o caro sistema de subvenção dos combustíveis e lutar contra o contrabando. As receitas da subida dos preços destinam-se a subsidiar 60 milhões de iranianos com necessidades, declarou o responsável pela Planificação e Orçamento, Mohammad Bagher Nobakht, citado pela Irna.

Trata-se de um dos países onde a gasolina é mais subsidiada e onde até agora o preço do litro era de 10 mil riais iranianos, menos de oito cêntimos de euro. Cada condutor com um cartão para abastecer passará a pagar 15 mil riais (11 cêntimos de euro) por litro até um máximo de 60 litros por mês, indicou a Companhia Nacional Iraniana de Distribuição de Produtos Petrolíferos num comunicado. Além daquela quantidade, cada litro custará 30 mil riais (22 cêntimos de euro). Os cartões foram introduzidos em 2007, numa anterior reforma do sistema de subvenção dos combustíveis, tendo sido progressivamente abandonados antes de serem reintroduzidos em 2018.

Encorajado pelo baixo preço, o consumo de combustível é elevado no Irão, onde os 80 milhões de habitantes consomem em média 90 milhões de litros por dia.

Os baixos preços conduzem ainda a um contrabando elevado, que a Irna estima entre 10 e 20 milhões de litros por dia, sobretudo para o vizinho Paquistão, onde o combustível é mais caro. O contrabando foi estimulado pela queda do rial no mercado cambial, ligada à parte às sanções económicas restabelecidas a partir de meados de 2018 pelos Estados Unidos, após a sua retirada unilateral do acordo internacional sobre o nuclear iraniano de 2015.

A inflação é superior a 40% no Irão e, segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia deve contrair-se 9% este ano, antes de registar um crescimento de 0% em 2020.