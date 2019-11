Na cervejaria Galiza, a luta dos trabalhadores já deu para pagar parte dos salários

Ao quinto dia, quando o cansaço já fazia mossa, a resistência dos trabalhadores da cervejaria Galiza foi compensada. A solidariedade crescente desde a passada segunda-feira à noite, quando uma comissão de trabalhadores assumiu a gestão do estabelecimento, impedindo o seu fecho, permitiu juntar uma verba para pagar parte dos salários de Outubro em atraso. Na próxima terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte vai reunir-se com a advogada da Galiza no Ministério do Trabalho para delinear como será a gestão do espaço nos próximos dias. Desistir, avisam os trabalhadores, não está em cima da mesa.

