“Se a Lusorecursos não cumprir prazos, perde a concessão”

O contrato para atribuição da concessão de exploração de depósitos minerais de lítio e minerais associados em Montalegre foi assinado a 28 de Março de 2019. Foi um mês depois, a 30 de Abril, que os promotores do projecto se reuniram pela primeira vez com o secretário de Estado da Energia. Foi a primeira e a única, assegura João Galamba, que diz ter ficado nessa reunião a conhecer o projecto industrial da Lusorecursos , num encontro que contou com os dois accionistas da empresa, Ricardo Pinheiro, José Torre da Silva, mas também com Jorge Costa Oliveira, ex-secretário de Estado da Internacionalização e agora consultor para o financiamento do projecto da Lusorecursos .

