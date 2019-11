Portugal vence Luxemburgo e apura-se para o Euro 2020

Foi com um golo de Bruno Fernandes, a cinco minutos do intervalo, e outro de Cristiano Ronaldo já a menos de cinco minutos do fim, que Portugal assegurou o seu lugar na fase final do Europeu de futebol de 2020. No Luxemburgo, a selecção portuguesa fez uma má exibição, mas conseguiu o fundamental, vencendo por 2-0, e estará pela oitava vez - a sétima consecutiva - na fase final do Campeonato da Europa de futebol, onde irá defender o título ganho em 2016.

Num relvado em mau estado e que dificultou bastante que se praticasse um bom futebol, Fernando Santos fez três alterações ao “onze” titular que, três dias antes, goleou a Lituânia por 6-0. Dessa equipa, saíram Gonçalo Paciência, Mário Rui e Rúben Neves e entraram André Silva, Raphael Guerreiro e Danilo Pereira. Só que, como já se previa, a selecção luxemburguesa foi um adversário bem mais difícil do que a equipa báltica tinha sido.

O resultado foi um jogo pouco conseguido de Portugal, que teve de sofrer nos minutos iniciais, período em que os lances mais perigosos foram para a selecção da casa. Depois, Portugal conseguiu equilibrar e, já perto do intervalo, um passe longo a desmarcar Bruno Fernandes foi impecavelmente recebido pelo jogador português que rematou de forma imparável.

No segundo tempo houve poucas oportunidades de golo de parte a parte, mas quando já se estava nos últimos minutos da partida, uma cruzamento para o interior da área luxemburguesa foi desviado por Diogo Jota para a baliza adversária. O remate saiu, contudo, enrolado e Cristiano Ronaldo, à boca da baliza, sentenciou o jogo e fixou o resultado final.

Portugal junta-se assim às selecções de Bélgica, Itália, Rússia, Espanha, Polónia, Ucrânia, Turquia, França, República Checa, Suécia, Finlândia, Croácia, Áustria, Alemanha, Holanda e Inglaterra.