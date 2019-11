À procura do design de Franco Albini no Museu Gulbenkian

Numa dramática intervenção na reunião do Conselho Internacional de Museus da UNESCO (ICOM) em 1959, a museóloga Maria José de Mendonça ouviu o director do Museu Guggenheim de Nova Iorque pedir que nunca mais fosse dada total liberdade a um arquitecto na concepção de um museu. James Johnson Sweeney, o segundo director do famoso museu nova-iorquino desenhado por Frank Lloyd Wright, tinha uma relação complicada com o famoso arquitecto norte-americano e é esse conflito que emerge na reunião realizada em Estocolmo, uma das primeiras do ICOM, o braço armado das Nações Unidas para os museus que apareceu na sequência da destruição do património durante a Segunda Guerra Mundial.

