“Eu tive cancro, mas ele nunca me teve a mim”

Escrever isto, o que experimentei, e partilhá-lo, não serve apenas para lidar com o que aconteceu — e que ainda não consigo acreditar que tenha acontecido —, mas termina com um apelo urgente para que não se deixe nunca de fazer um exame de rastreamento do cancro. Estes podem salvar vidas e possibilitar que as primeiras intervenções sejam um caminho rápido para a cura

Solveig Grewe