Prontos para a viagem até Hogwarts? A exposição de Harry Potter chegou a Portugal

"Sabemos que os portugueses são grandes fãs de Harry Potter e sempre quisemos que nos trouxessem cá para a estreia de um dos filmes, mas as datas nunca o permitiram", diz ao PÚBLICO James Phelps, que interpreta Fred Weasley na saga. "Por isso, estamos muito gratos de podermos estar aqui agora", completa.

Já se passaram oito anos desde que o último filme da saga Harry Potter se estreou em Portugal. Mas o entusiasmo dos fãs portugueses não esmoreceu. "Harry Potter: The Exhibition" abre finalmente as portas em Lisboa este sábado, mas no final da semana já tinha vendido mais de 22 mil bilhetes.

Esta exposição percorre o mundo desde 2009 e já foi vista por mais de cinco milhões de pessoas. No entanto, tanto quanto se sabe, este será o último sítio onde a mostra estará exposta. Numa estrutura improvisada debaixo da pala do Pavilhão de Portugal, em Lisboa, estará patente até 8 de Abril.

