Ensino Superior vai ter mais 55 milhões de euros no próximo ano

O Estado vai destinar mais 55 milhões de euros às instituições de ensino superior público no próximo ano. O Governo e os representantes do sector chegaram a um acordo quanto ao orçamento para 2020 e também para a renovação do “contrato para a legislatura”, que garante um aumento do financiamento das universidades e politécnicos de 2% em cada um dos próximos quatro anos.

Continuar a ler