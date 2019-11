Centeno, o ministro Duracell

Há um estado de alma que parece ter tomado conta de alguns jornalistas, comentadores e políticos: a preocupação em saber quando é que Mário Centeno deixa de ser ministro. É compreensível que ela exista. Afinal Centeno dá segurança às pessoas, protagonizou a colocação das contas públicas em níveis positivos, acabou com o défice crónico e conseguiu que o Orçamento dê lucro ao Estado, o que é essencial ao investimento público. Mas não me parece que haja razões para preocupação. Penso mesmo que o ministro das Finanças irá cumprir até ao fim o seu segundo mandato no executivo.

Continuar a ler