Vasco Cordeiro inaugura movimento que pretende ter açorianos a debater autonomia

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, deu neste sábado o pontapé de saída para o Todos Contam-Açores Primeiro”, movimento que pretende levar os açorianos a debater, para lá de “partidos e ideologias”, questões em torno da autonomia.

Falando em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, Vasco Cordeiro descreveu o movimento agora apresentado - impulsionado pelo PS/Açores - como indo além “das fronteiras partidárias ou ideológicas”, num “reinterpretar” do papel dos partidos.

O objectivo é que as forças políticas actuem no movimento “não apenas como protagonistas do debate”, mas como “impulsionadores e incentivadores da participação” dos cidadãos, defendeu o também presidente do Governo Regional dos Açores.

Lembrando que em 2026 os Açores assinalam 50 anos de autonomia, o presidente dos socialistas açorianos garantiu que o “Todos Contam - Açores Primeiro” será um “exercício de liberdade, cidadania, responsabilidade e autonomia”.

Sandra Faria é a coordenadora geral do projecto e Nuno Tomé é o coordenador executivo deste movimento que se pretende cívico.

Qualidade de vida, sustentabilidade, participação, cultura e coesão são temas que deverão ser debatidos em conferências futuras do movimento.

Demografia, saúde, formação, educação, habitação, emprego ou desporto serão também áreas que motivarão reflexão dos participantes.

Em Setembro de 2018, no XVII congresso do PS/Açores, Vasco Cordeiro anunciou o desejo de implementar o que à época referiu como um “grande movimento de análise sobre a região”, com contributos de empresas, cidadãos e “perspectivas diferentes” sobre a realidade açoriana.

O Bloco de Esquerda dos Açores foi o único partido que, para já, comentou publicamente a iniciativa, tendo declinado o convite para estar presente na sessão de abertura, defendendo que “a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é o local por excelência para travar esta batalha pelo futuro” do arquipélago.

“O BE está sempre disponível para o diálogo e para o confronto de ideias com o PS ou qualquer outro partido, com respeito, lealdade institucional e oportunidade de contraditório. Uma vez que a sessão de abertura do Movimento “Açores Primeiro” não cumpre estes critérios, o BE declinou o convite endereçado pelo PS para participar no evento”, sinalizaram os bloquistas em nota enviada à imprensa.