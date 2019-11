A redução de retenções no ensino

Mais uma vez, generaliza-se a vontade e ousadia de todos falarem sobre Educação e respectivas políticas. No caso recente, comentadores, sem qualquer conhecimento dos estudos sobre as variáveis que condicionam ou não a retenção de alunos, proferem opiniões insustentadas, como se de futebol se estivesse a discutir num qualquer café do bairro. Quando se analise a quantidade de retenções, deve-se ter presente que existem agora uma série de medidas para tentar resolver esse problema (intervenção do Serviço de Psicologia, aulas de apoio, tutorias, etc.). Para além disso, a ignorância de alguns comentários revela o desconhecimento de: um passado recente de analfabetismo generalizado; circunstâncias socioeconómicas profundas; problemas financeiros; desresponsabilização assumida pelos pais; etc.). Todos estes factores são difíceis (e por vezes impossíveis) de contornar. As retenções só diminuirão, se houver recursos para tratar de tudo isto sistemicamente, e não apenas por um professor na sala de aula perante estes problemas multiplicados por 25 ou 30 alunos.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

"Chumbos": mesmas causas, diferentes soluções

O PÚBLICO de quarta-feira traz dois artigos muito curiosos sobre o assunto, escritos por dois intelectuais e pedagogos idóneos: Luís Aguiar-Conraria (L.A.C.) e Santana Castilho (S.C.). “Se não aprendem, chumbam. Fácil, não é?” e “Os ‘meninos’ grunhos"’ e os pedagogos do regime”, respectivamente. Inseridos quase lado a lado, merecem ser comparados pois se ambos concordam nas causas das retenções na escola (vulgo, “chumbos"), têm leituras diferentes sobre o que o Governo “disse” e extraem conclusões diferentes sobre o que deverá ser retirado para o futuro perante as “más notas” de muitos alunos.

Sobre as causas, dizem aquilo que todos sentem, ou seja, elas estão a montante e fora da escola, e têm a ver com as condições económicas e sociais das famílias que condicionam os resultados escolares dos filhos. Para o bem e para o mal, embora seja o último que nos interessa para o caso vertente. Depois vem, imediatamente, uma leitura diferente sobre a lei governamental que para S.C. é taxativa ao preconizar passagens administrativas, enquanto L.A.C. vê, na mesma lei, uma linguagem mais “eufemística” que não fala em em imposições de ausência de “chumbos”. Depois L.A.C. entende que o esforço de acompanhamento deve ser realizado na escola para tudo ser feito para que a reprovação seja a última da últimas atitudes. Isto enquanto S.C. preconiza mais radicalismo, pois “há crianças e pais que não querem que os filhos estejam na escola” e, portanto, “o que o sistema de ensino, tal como está organizado, destina-se, a partir de determinada fase, a manter na escola jovens que lá não querem estar”, isto à custa do “professor-escravo”. Acho que li com atenção e daí a minha carta, por a achar pertinente. O assunto é complexo, embora os autores dos textos sejam assertivos, valerá a pena falar mais disto?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto