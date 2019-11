Turismo de Portugal fez concurso público “viciado” e “ilegal” de 3,2 milhões de euros

A administração do Turismo de Portugal, entidade tutelada pelo Ministério da Economia, actuou de forma “ilegal” ao promover um concurso público “viciado”, com violação de vários “princípios”, nomeadamente, “da imparcialidade, da isenção, da concorrência, da boa-fé, da confiança, da transparência e da não-discriminação”, condições “adstritas à contratação pública”. A tese é do Tribunal Central Administrativo que mandou o Turismo de Portugal anular o contrato de 3,2 milhões de euros adjudicado à Multilem, Design e Construção de Espaços, a única proposta que admitiu a concurso, por esta ter “participado, directa ou indirectamente, na elaboração” do caderno de encargos.

