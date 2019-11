Tiago Monteiro começa GP Macau com 15.º lugar

O piloto português Tiago Monteiro terminou este sábado na 15.ª posição a primeira das três corridas da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) do Grande Prémio de Macau.

“Mais uma vez foi um bocado frustrante, porque o carro estava bom, melhor do que os que estavam à minha frente e atrás, mas em Macau não se passam cinco ou seis carros facilmente, por isso foi o possível”, afirmou o piloto, numa referência à ambição de terminar nos dez primeiros lugares.

Monteiro, que partia da 14.ª posição, completou as oito voltas em 20.42.993 minutos, a 12.946 segundos do vencedor, o francês Yvan Muller. “Correu mal a partida. Este fim-de-semana tem sido incrível, estou sempre no sítio errado, na altura errada”, lamentou o piloto português, em declarações aos jornalistas.

Também sobre as restantes duas corridas, que se disputam no domingo, Monteiro não se mostrou muito optimista, uma vez que vai partir da última posição. “Nunca arranquei tão longe aqui em Macau, mas vou tentar divertir-me”, disse.

O Grande Prémio de Macau, disputado no icónico traçado citadino de 6,12 quilómetros, é o maior evento desportivo do território. Além de Monteiro, o primeiro português a vencer a Corrida da Guia da Taça do Mundo de Carros de Turismo, em 2016, participa ainda o português André Pires, que irá disputar este sábado o 53.º Grande Prémio de Macau de motos.