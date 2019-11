Quartararo consegue sexta pole position de MotoGP da época em Valência

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) garantiu neste sábado o primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, última prova do Mundial de motociclismo de velocidade, que se realiza domingo.

Esta foi a sexta vez que o estreante na classe rainha conseguiu a pole position em 2019, tendo batido na qualificação o espanhol Marc Márquez (Honda), já campeão, por 32 milésimos, numa prova em que não participa o português Miguel Oliveira (KTM), a recuperar de lesão.

Quartararo gastou 1m29,978s na melhor volta que realizou ao circuito Ricardo Tormo, numa qualificação que deixou os quatro primeiros separados por menos de um décimo de segundo.

Marc Márquez foi o segundo mais veloz, seguido do australiano Jack Miller (Ducati), a 76 milésimos, com o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) em quarto, a 92.

O dia ficou marcado pela queda do italiano Francesco Bagnaia (Ducati) na terceira sessão de treinos livres, disputada durante a manhã.

O piloto da Ducati sofreu um traumatismo craniano e uma fractura no pulso esquerdo, depois de ter sido projectado por cima do guiador da sua mota, quando abandonava as boxes para entrar em pista.

A lesão impediu Bagnaia de participar na qualificação e a sua presença na corrida de domingo continua em dúvida.

Ausente desta última jornada do Mundial de MotoGP está também Miguel Oliveira, que foi operado há duas semanas ao ombro direito.