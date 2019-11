Ana Catarina Nogueira volta a cair nas meias-finais

Pelo terceiro torneio consecutivo, Ana Catarina Nogueira e a espanhola Paula Josemaría caíram na antecâmara da final de um torneio do World Padel Tour (WPT). Tal como tinha acontecido no Menorca Open e no Santander Open, a dupla lusa-espanhola realizou um bom torneio em Córdoba, mas foram batidas neste sábado pelas cabeças de série n.º 1 (Marta Marrero e Marta Ortega): 7-5 e 6-2.

Depois de um desgastante confronto de quase três horas contra Verónica Virseda e Carmen Villalba nos quartos-de-final (7-5, 6-7 e 6-2), Nogueira e Josermaría ainda ofereceram uma excelente resistência às “Martas”, mas após um longo primeiro set que durou mais de uma hora, as líderes do ranking mundial conseguiram vencer, por 7-5.

Com Marrero a gerir sempre bem o ritmo da partida, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría não conseguiram ganhar o primeiro jogo de serviço no segundo parcial, e com um break a favor, Marta Marrero e Marta Ortega resistiram sempre bem às tentativas de reacção das rivais, fechando o set com um 6-2.