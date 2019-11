À boleia do jazz nostálgico de Rudy Royston viajámos até sua casa

No Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor (CCVF), enquanto Rudy Royston e a sua banda tocavam seria possível ouvir um alfinete a cair no chão do palco. O baterista usa as baquetas de forma subtil e com elegância. Muitas vezes, qual maestro, usa-as como se fossem batutas para comandar os músicos que o acompanham. Noutras, para tocar as peles da bateria, sempre no volume certo e sem abafar o resto do conjunto. Ainda assim, nalguns momentos mais explosivos em que a bateria ganhava destaque, foi subindo de volume, apoiando-se sempre mais no ritmo do que em variações de tempo.

