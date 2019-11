O que arde na competição do Leffest

Se a competição do Lisbon & Sintra Film Festival é feita maioritariamente com uma selecção de 12 longas que fizeram alguns dos acontecimentos das secções paralelas dos principais festivais de cinema do mundo, o filme que abre hoje as hostilidades figurou no palmarés principal de Cannes: Little Joe, de Jessica Hausner (prémio de interpretação a Emily Beecham). É uma montra das alternativas que foram propostas em 2019, inclui nomes que já são ilhas no mainstream, como Bertrand Bonello, recém-chegados como o português Gonçalo Waddington (Patrick) ou vozes que vêm afirmando o seu virtuosismo, como o chinês Diao Yinan (O Lago dos Cisnes Selvagens competiu em Cannes). Sem desprimor para qualquer desses e doutros títulos, eis uma escolha pessoal — começando com um filme irremediavelmente íntimo, a última tentação de Abel Ferrara.

