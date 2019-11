Uma vassourada na Educação

Repugna-me a retenção dos meus alunos. Repugna-me aliás a retenção de qualquer criança. Dito de outro modo menos eduquês, não me agrada nada chumbar ou ver chumbar um miúdo. Ou, sequer, atribuir-lhe uma classificação negativa. O que eu digo dirão quase todos os professores deste país, que deveras se preocupam com os seus alunos. Qualquer discussão séria sobre o assunto deve partir desta premissa, pois há quem ache que os docentes são uma espécie de carrascos, “esquecendo” que a maior parte deles acumula a docência com a maternidade, a paternidade ou a qualidade de avô ou avó.

